Жена Джоковича опубиковала трогательное фото Новака с детьми

Елена Джокович, жена 17-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, опубликовала фото мужа с детьми после его победы на турнире в Дубае (ОАЭ). В финале соревнований с призовым фондом $ 2 950 420 уроженец Белграда обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.

«С нетерпением жду возможности присоединиться к семейным объятиям. Браво, мои чемпионы! Так горжусь вами!» — написала Джокович.

Фото доступно в «инстаграме» Елены Джокович.

Новак и Елена поженились в 2014 году. 21 октября 2014 у них родился сын Стефан. 3 сентября 2017 года у супругов родилась дочь Тара.

В нынешнем сезоне серб одержал 21 победу подряд. В рейтинге ATP и чемпионской гонке он занимает первую строчку.