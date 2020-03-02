Жена Джоковича опубиковала трогательное фото Новака с детьми
Елена Джокович, жена 17-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, опубликовала фото мужа с детьми после его победы на турнире в Дубае (ОАЭ). В финале соревнований с призовым фондом $ 2 950 420 уроженец Белграда обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.
«С нетерпением жду возможности присоединиться к семейным объятиям. Браво, мои чемпионы! Так горжусь вами!» — написала Джокович.
Фото доступно в «инстаграме» Елены Джокович.
Новак и Елена поженились в 2014 году. 21 октября 2014 у них родился сын Стефан. 3 сентября 2017 года у супругов родилась дочь Тара.
В нынешнем сезоне серб одержал 21 победу подряд. В рейтинге ATP и чемпионской гонке он занимает первую строчку.
Роддик пошутил по поводу его перевеса в личных встречах с Джоковичем
Читайте также
- 2 марта 2020
-
14:39
-
13:44
-
13:08
-
12:21
-
11:34
-
11:19
-
10:05
-
09:10
-
08:25
-
08:21
-
00:28
-
00:05
- 1 марта 2020
-
23:31
-
22:28
-
21:25
-
18:37
-
17:51
-
16:48
-
11:31
-
11:21
-
11:04
-
00:18
- 29 февраля 2020
-
22:41
-
22:24
-
21:55
-
21:32
-
20:36
-
19:33
-
19:30
-
19:21
-
17:29
-
12:15
-
11:45
-
09:18
-
07:21
Партнерский контент