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Мать Маррея: не знаю, когда мы снова увидим Энди на корте

Мать Маррея: не знаю, когда мы снова увидим Энди на корте
Теннис / ATP 0

Джуди Маррей, мать британского теннисиста Энди Маррея, призналась, что не знает, когда её сын сможет вернуться на корт. Ранее стало известно, что бывшей первой ракетке мира, возможно, придётся перенести третью операцию на бедре.

«У Энди так много фанатов, они все хотят знать, когда снова увидят его на корте. Но тут ответ один — я не знаю. Ведь действительно это неизвестно. Никто не знает, сколько займёт время восстановления. Нужно восстанавливаться и тренироваться.

Он не будет торопиться, требуется время. Но Энди готов двигаться дальше, работать, чтобы подготовить своё тело вновь. Но это колоссальный эмоциональный и психологический вызов для него. Поэтому ему очень нужна поддержка», — цитирует Джуди Маррей Daily Record.

Маррей может пропустить Уимблдон и Олимпиаду
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