Надаль победил Димитрова в выставочном матче
19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и представитель Болгарии Григор Димитров провели выставочный матч в Атланте (США). Вторая ракетка мира одержал победу со счётом 7:5, 6:3.
Встреча состоялась на арене Energy Center и собрала 11 тыс. зрителей. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд Надаля и в Федерацию тенниса США, которая занималась организацией и продвижением встречи, сообщает Tennis.bg.
На минувшей неделе Рафаэль стал победителем турнира в Акапулько (Мексика). В финале уроженец Манакора обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:2. Для Надаля этот титул стал 85-м в карьере.
Димитров за карьеру выиграл 8 турниров ATP в одиночном разряде.
Надаль поднялся на четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP, Рублёв — пятый
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