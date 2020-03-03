Надаль победил Димитрова в выставочном матче

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и представитель Болгарии Григор Димитров провели выставочный матч в Атланте (США). Вторая ракетка мира одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

Встреча состоялась на арене Energy Center и собрала 11 тыс. зрителей. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд Надаля и в Федерацию тенниса США, которая занималась организацией и продвижением встречи, сообщает Tennis.bg.

На минувшей неделе Рафаэль стал победителем турнира в Акапулько (Мексика). В финале уроженец Манакора обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:2. Для Надаля этот титул стал 85-м в карьере.

Димитров за карьеру выиграл 8 турниров ATP в одиночном разряде.