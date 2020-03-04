Макинрой: Федерера нельзя сбрасывать со счетов

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой выразил восхищение спортивным долголетием 38-летнего швейцарца Роджера Федерера и сравнил его со знаменитым игроком в американский футбол 42-летним Томом Брэди.
«Первый вопрос, который хочется задать: как они продолжают делать это в своём возрасте? Это феноменально, не правда ли? Как им удаётся продолжать выступать на столь высоком уровне?
Я восхищаюсь Брэди, потому что он делает игроков вокруг себя лучше. Но Роджер выступает один, ему 38. Он и в 39 может продолжать играть. То, что он дошёл так далеко, это уже потрясающе.
В 2016 году Роджер покинул корт хромая. Затем он не играл шесть месяцев. Тогда я подумал, что это всё. А это было четыре года назад. Роджер вернулся и выиграл Australian Open. После операции он завоевал титулы на трёх мэйджорах. Так что сбрасывать его со счетов нельзя", — цитирует Макинроя Daily Express.
В феврале Роджер перенёс операцию на колене и сможет вернуться на корт не раньше травяного сезона.
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