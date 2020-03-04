Американский журналист назвал Рублёва «ветераном нового поколения»
Известный американский теннисный аналитик Питер Бодо оценил выступление россиянина Андрей Рублёва в нынешнем сезоне.
«Правда в том, что 22-летний россиянин в начале 2020 года сыграл лишь с двумя соперниками, стоящими выше него в рейтинге. После победы над номером 11 Давидом Гоффеном он был нокаутирован номером 7 Александром Зверевым в четвёртом круге Australian Open. Но этот ветеран нового поколения, которого, кажется, перестали беспокоить травмы, является исключительно быстрым на корте.
Он вырабатывает необычную мощность в ударе с форхенда, несмотря на свою хрупкую внешность. Рублёв — один из трёх россиян в топ-15. Такое для России случилось впервые в Открытой эре», — написал Бодо в статье на ESPN.
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Впервые в истории тенниса три россиянина одновременно вошли в топ-15. И это далеко не предел.
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