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Джокович рассказал, у кого из молодых игроков лучшая подача

Джокович рассказал, у кого из молодых игроков лучшая подача
Теннис / ATP 0

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович ответил на вопрос, у кого из молодых игроков лучшая подача.

«Я ещё не играл с Райлли Опелкой, но из-за его роста он очень напоминает Иснера. У него самая сложная для приёма подача среди молодых игроков.

Многие игроки нового поколения очень высокие. Из-за роста у них очень мощная подача, которая дарит им немало лёгких очков. Например, Александр Зверев, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Карен Хачанов. У них сильные подачи. Немного отличается техника, но подачи очень мощны.

Циципас регулярно подаёт первым мячом со скоростью 200, 215 км/ч. Иногда не хочется быть на другой половине корта, когда он подаёт так сильно. Рад, что всё ещё могу полагаться на своём приём», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

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