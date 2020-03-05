Джойс: тренер предложил сыграть с Шараповой и сказал: «Убей её»

Майкл Джойс, бывший тренер российской теннисистки Марии Шараповой, рассказала о первой встрече и о совместных тренировках с ней.
«Впервые я встретился с Марией, когда ей было девять лет. Я тогда ещё выступал в туре. Помню, как, вернувшись домой в Лос-Анджелес, я хотел поработать с тренером Робертом. Однажды он спросил меня, не хочу ли я потренироваться с юной российской девочкой, которая также приехала на урок. Он сказал, что она потрясающая и очень сильно старается.
Она вышла на корт, я помню, словно это было вчера. Я обычно не тренируюсь с девятилетними, поэтому отнёсся к занятию попроще. А потом её отец, который тогда не так хорошо говорил по-английски, сказал, чтобы я бил сильнее.
Оглядываясь назад, я понимаю, что она была особенной. Конечно, я не мог этого представить, когда ей было девять лет, но всё понял, когда она к 15 годам уже старалась играть на профессиональных турнирах. У неё был драйв. Помню, как тренер Роберт предложил мне сыграть с ней пару сетов. Я ответил: «Роберт, послушай, как ты хочешь, чтобы я играл?» Он ответил: «Убей её». Я бы чувствовал себя не лучшим образом, если бы разгромил её. Но я сразу заметил, что она любит бороться.
Я сразу увидел, в чём она может прибавить. Когда я стал её тренером, мы стали работать над быстрым приёмом мяча, стратегией и форхендом», — цитирует Джойса Tennis World USA.
Джойс работал с Шараповой с 2005 по 2011 год. В этот период Мария выиграла US Open и Australian Open и стала первой ракеткой мира. На минувшей неделе Шарапова объявила о завершении карьеры.
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