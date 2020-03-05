Касаткина обыграла Бару в Лионе и впервые с октября вышла в четвертьфинал

Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно преодолела второй круг турнира в Лионе (Франция). 73-я ракетка мира победила румынку Ирину Бару. Матч закончился со счётом 6:3, 6:2.
Касаткина выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Её соперница, занимающая 168-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4.
Для уроженки Тольятти эта победа стала второй подряд в рамках основных сеток соревнований. В последний раз Дарья выигрывала дважды подряд в начале октября прошлого года.
В четвертьфинале турнира в Лионе Касаткина встретится с Камилой Джорджи из Италии, которая в параллельном матче обыграла француженку Ализе Корне — 4:6, 7:6, 6:2.
Призовой фонд турнира в Лионе составляет $ 250 тыс.
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