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Чесноков: коронавирус — это ерунда. От инфаркта умирает гораздо больше людей

Чесноков: коронавирус — это ерунда. От инфаркта умирает гораздо больше людей
Теннис / ATP 0

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал отмену турнира в Индиан-Уэллсе (США) из-за угрозы распространения коронавируса. В 1992 году Чесноков дошёл до финала этих соревнований.

«Коронавирус — это ерунда. От инфаркта умирает гораздо больше людей, чем от него. Хотя вообще на него не обращать внимания тоже не стоит. Переносить турнир особо некуда. Тогда что, всё отменять? Раз уж так боятся коронавируса, то тогда надо вообще закрыться от всего и не проводить никаких турниров. Мне жалко, что «Мастерс» отменили», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 1992 году Чесноков проиграл американцу Майклу Чангу — 3:6, 4:6, 5:7.

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Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.
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