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Калинская и Кирьос вместе сходили на матч НБА в Лос-Анджелесе

Калинская и Кирьос вместе сходили на матч НБА в Лос-Анджелесе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская и австралиец Ник Кирьос вместе посетили матч НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». При этом на них были надеты майки разных команд — «Лейкерс» и «Бостона».

«Какая ваша любимая команда?» — подписала снимок Калинская.

Фото доступно в «инстаграме» Анны Калинской.

Недавно Калинскую и Кирьоса увидели целующимися на одной из улиц Акапулько (Мексика). Паре приписали возобновления романа.

Ранее 24-летний австралиец постоянно комментировал сообщения Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил Ник. Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал её своей любимой теннисисткой. В конце 2019 года их отношения испортились, а в этом году они вновь стали появляться на публике вместе.

Калинскую и Кирьоса увидели целующимися в Мексике
Мексиканские страсти Калинской и Кирьоса
Австралийский теннисный бунтарь и русская красавица снова оказались вместе. На этот раз в Акапулько.
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