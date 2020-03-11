Калинская и Кирьос вместе сходили на матч НБА в Лос-Анджелесе

Российская теннисистка Анна Калинская и австралиец Ник Кирьос вместе посетили матч НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». При этом на них были надеты майки разных команд — «Лейкерс» и «Бостона».
«Какая ваша любимая команда?» — подписала снимок Калинская.
Фото доступно в «инстаграме» Анны Калинской.
Недавно Калинскую и Кирьоса увидели целующимися на одной из улиц Акапулько (Мексика). Паре приписали возобновления романа.
Ранее 24-летний австралиец постоянно комментировал сообщения Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил Ник. Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал её своей любимой теннисисткой. В конце 2019 года их отношения испортились, а в этом году они вновь стали появляться на публике вместе.
- 11 марта 2020
-
10:01
-
09:01
-
00:00
- 10 марта 2020
-
23:55
-
22:15
-
20:52
-
18:48
-
16:27
-
15:00
-
13:19
-
12:49
-
12:23
-
11:51
-
11:05
-
10:12
-
09:04
-
00:46
-
00:30
- 9 марта 2020
-
23:50
-
23:33
-
22:59
-
22:51
-
22:00
-
20:23
-
19:00
-
18:13
-
17:59
-
16:35
-
16:16
-
14:14
-
13:54
-
13:52
-
13:20
-
12:59
-
11:16