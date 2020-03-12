Россия попала в группу к Испании и Эквадору в финальном раунде Кубка Дэвиса — 2020
Состоялась жеребьёвка финальной стадии Кубка Дэвиса — 2020. Сборная России попала в группу А, где сыграет с командами Испании и Эквадора, сообщает официальный «твиттер» турнира.
Жеребьёвка прошла в Мадриде (Испания), где с 23 по 29 ноября определится очередной победитель соревнований.
18 команд, которые примут участие в турнире, были распределены по группам.
— Группа А: Испания, Россия, Эквадор
— Группа В: Канада, Казахстан, Швеция
— Группа С: Франция, Великобритания, Чехия
— Группа D: Хорватия, Австралия, Венгрия
— Группа E: США, Италия, Колумбия
— Группа F: Сербия, Германия, Австрия.
Напомним, действующими чемпионами турнира являются сербские теннисисты, которые в прошлогоднем финале оказались сильнее представителей сборной Испании.
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