Россия попала в группу к Испании и Эквадору в финальном раунде Кубка Дэвиса — 2020

Состоялась жеребьёвка финальной стадии Кубка Дэвиса — 2020. Сборная России попала в группу А, где сыграет с командами Испании и Эквадора, сообщает официальный «твиттер» турнира.



Жеребьёвка прошла в Мадриде (Испания), где с 23 по 29 ноября определится очередной победитель соревнований.



18 команд, которые примут участие в турнире, были распределены по группам.



— Группа А: Испания, Россия, Эквадор

— Группа В: Канада, Казахстан, Швеция

— Группа С: Франция, Великобритания, Чехия

— Группа D: Хорватия, Австралия, Венгрия

— Группа E: США, Италия, Колумбия

— Группа F: Сербия, Германия, Австрия.



Напомним, действующими чемпионами турнира являются сербские теннисисты, которые в прошлогоднем финале оказались сильнее представителей сборной Испании.