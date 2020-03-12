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WTA не стала приостанавливать календарь, ограничившись отменой одного турнира

WTA не стала приостанавливать календарь, ограничившись отменой одного турнира
Теннис / WTA 0

Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение не приостанавливать и не переносить турниры, запланированные на ближайшие недели в связи с пандемией коронавируса. Организация приняла решение отменить лишь одни соревнования — не состоятся матчи в Чарльстоне (США). Об этом сообщается в «твиттере» WTA Insider.

Судьба других соревнований будет решена в ближайшее время. Напомним, сегодня стало известно о решении АТР не проводить никаких турниров в ближайшие шесть недель.

«Ввиду всеобщего беспокойства, связанного с пандемией коронавируса и ограничением в перелётах между США и Европой, не состоятся соревнования в Майами и Чарльстоне.

Нет ничего важнее здоровья игроков, сотрудников, волонтёров и болельщиков. Мы огорчены, но данное решение было принято в интересах общественной безопасности, которая является превыше всего.

WTA сотрудничает с представителями игроков и турниров для того, чтобы в ближайшую неделю принять решение относительно европейского грунтового сезона», — заявил глава WTA Стив Саймон.

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