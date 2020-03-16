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Дэвенпорт рассказала, когда Джокович показывает лучший теннис

Дэвенпорт рассказала, когда Джокович показывает лучший теннис
Теннис / ATP 0

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Линдсей Дэвенпорт оценила выступление первой ракетки мира серба Новака Джоковича в нынешнем сезоне.

«Мы видели, что Новак почти расплакался, когда Сербия не смогла выиграть Кубок Дэвиса. Мы видим, как много это значит для него и партнёров по команде. Но что же он сделал? После межсезонья он был так заряжен в ATP Cup!

Когда Джокович эмоционален и соревнования много значат для него, он показывает свой лучший теннис. В ATP Cup он играл здорово, это придало ему уверенности перед Australian Open. Он играет для истории, для побед на турнирах «Большого шлема». Новак верит: ему есть что доказать. Он постарается выиграть больше всего титулов на «Шлемах». Это даёт ему причину выступать ещё несколько лет", — цитирует Дэвенпорт Tennis World USA.

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Новак Джокович, как и Рафаэль Надаль, покинул США до принятия решения об отмене «Мастерса» в Майами. Но раскритиковали только серба.
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