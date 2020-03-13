Дэвенпорт заступилась за Джоковича, которого раскритиковали за решение срочно покинуть США

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Линдсей Дэвенпорт прокомментировала недовольство ряда игроков тем, что серб Новак Джокович покинул США до официального объявления об отмене «Мастерса» в Майами и других соревнований ATP на ближайшие шесть недель из-за угрозы распространения коронавируса.
В частности, японец Таро Даниэль написал: «Джокович покидает США до того, как турниры после Индиан-Уэллса перенесены. Какая информация до меня не дошла?» Американец Ноа Рубин добавил: „Остаться в тени — это распространено в нашем мире. Давайте и дальше сообщать только избранным о том, что происходит. Другие пусть гадают“.
«Людям нужно понимать, что игроки могут принимать собственные решения. Если он чувствовал, что нужно вернуться к семье, то ему могло быть и всё равно, состоится турнир или нет. Мы не знаем точно, когда всё было решено и когда Новак узнал об этом. Но у игроков есть право решать, что они хотят сделать. У него дома двое маленьких детей. Я уверен, что он принимал это в расчёт», — цитирует Дэвенпорт Daily Express.
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