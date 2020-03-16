«Любовь — это ответ». Рублёв призвал беречь планету и океан

Российский теннисист Андрей Рублёв призвал всех людей больше заботиться о планете и экологии. Россиянин выложил фото в кофте с принтом планеты и сердца.

«Я хотел надеть эту кофту и выйти в ней на теннисный корт, чтобы обратиться ко всем с посланием. Но после всех последних событий в мире это стало нереально. Надеюсь, в ближайшее время я смогу надеть эту кофту на корте.

Наше будущее — наш мир. Каждый из нас должен заботиться о планете и океане, каждому нужны чистый мир и океан. Нам нужно научиться, как любить, любить нашу планету. Любовь — это ответ. Наш мир — наше будущее», – написал Рублёв в «Инстаграме», опубликовав соответствующее фото.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» россиянина, занимающего 14-е место в рейтинге ATP.