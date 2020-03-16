«Любовь — это ответ». Рублёв призвал беречь планету и океан
Российский теннисист Андрей Рублёв призвал всех людей больше заботиться о планете и экологии. Россиянин выложил фото в кофте с принтом планеты и сердца.
«Я хотел надеть эту кофту и выйти в ней на теннисный корт, чтобы обратиться ко всем с посланием. Но после всех последних событий в мире это стало нереально. Надеюсь, в ближайшее время я смогу надеть эту кофту на корте.
Наше будущее — наш мир. Каждый из нас должен заботиться о планете и океане, каждому нужны чистый мир и океан. Нам нужно научиться, как любить, любить нашу планету. Любовь — это ответ. Наш мир — наше будущее», – написал Рублёв в «Инстаграме», опубликовав соответствующее фото.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» россиянина, занимающего 14-е место в рейтинге ATP.
Статус: отложено! Когда ждать возобновления теннисного сезона?
Теннисный мир ещё пытается осмыслить отмену Индиан-Уэллса, а теперь аналогичная участь постигла финал Кубка Федерации в Венгрии.
Читайте также
- 16 марта 2020
-
17:41
-
16:43
-
15:23
-
14:46
-
14:27
-
13:17
-
12:36
-
11:58
-
11:45
-
11:39
-
11:09
-
10:24
-
09:49
-
09:03
-
07:46
- 15 марта 2020
-
23:59
-
21:14
-
20:18
-
19:12
-
13:56
-
09:26
- 14 марта 2020
-
21:16
-
12:20
-
12:13
-
10:06
- 13 марта 2020
-
22:22
-
20:01
-
16:27
-
15:12
-
14:50
-
13:13
-
12:13
-
11:35
-
10:10
-
09:09
Партнерский контент