Полуфиналистка US Open — об отмене турниров из-за коронавируса: мы ничего не заработаем!

Полуфиналистка Открытого чемпионата США 2009 года бельгийская теннисистка Янина Викмайер прокомментировала информацию о приостановке сезона до мая в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Нам всем нужно правильно распорядиться своим временем — восстанавливаться, заниматься спортом и не рисковать здоровьем. Это непросто. И… На каком покрытии мы будем тренироваться — грунт, трава, хард? Сыграем ли вообще в этом году? За эти месяцы мы не заработаем ничего!» — приводит слова Викмайер DH Net.
За свою карьеру Янина завоевала пять титулов на турнирах WTA в одиночном разряде.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.
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