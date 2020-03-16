Муж четвертьфиналистки Уимблдона недоволен, что жену проверили на допинг

Американская теннисистка Элисон Риске, дошедшая до четвертьфинала Уимблдона-2019, сообщила, что, несмотря на приостановку соревнований WTA из-за угрозы распространения коронавируса, она всё равно была вынуждена пройти допинг-тест.
«Обожаю то, что меня до сих пор будят по утрам для допинг-теста в такой ситуации», — написала Риске в своём «твиттере».
В июле 2019 года Элисон вышла замуж за Стивена Амритраджа. Он играл в теннис в университете, а в 2008 году входил в топ-200 парного рейтинга ATP. Амритрадж выразил недовольство тем, что супругу проверяют на допинг в такой ситуации.
«Глобальная пандемия, чрезвычайное положение в США, туры остановлены, самоизоляция. USADA, является ли проведение тестов одного спортсмена за другим безопасным? Остановите это и заплатите людям, которые проводят тесты. Возобновите работу, когда проведение следующего турнира будет подтверждено», — написал Амритрадж.
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