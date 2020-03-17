Дель Потро завершил реабилитацию в Майами после операции и вернулся в Аргентину

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро сообщил, что завершил реабилитационные процедуры в Майами (США). Аргентинец уже вернулся на родину, но теперь он находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня утром я вернулся домой после двух месяцев, которые провёл в Майами. Конечно, я уже помещён на карантин дома. Постараюсь продолжить реабилитацию здесь.

Очень важно заботиться друг о друге. Пожалуйста, следуйте советам специалистов, сочувствуйте друг другу. Мы переживаем сейчас особый, уникальный момент. И мы должны сделать максимум», — написал дель Потро в своём «инстаграме».

31-летний аргентинец не выходил на корт с июля прошлого года, когда обыграл Дениса Шаповалов в первом круге турнира в Лондоне, а после этого не смог продолжить выступления, снявшись с матча второго раунда с Фелисьяно Лопесом из-за перелома коленной чашечки.