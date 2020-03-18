Тренер Блинковой: хочу помочь Ане войти в топ-30 рейтинга WTA

Владимир Платеник, тренер российской теннисистки Анны Блинковой, поделился их общими планами на ближайшее будущее.



«Мы начали в ноябре прошлого года. Она очень старается, работает. По технике у неё хорошие удары с задней линии, но нужно поработать над игрой с лёта, над тактикой. Она очень старается, иногда даже излишне. Но мне это больше нравится, чем работать с кем-то, кто более талантливый, но ленивый.



Как мы начали работать? Она уже перед этим тренировалась в Словакии, в Трнаве, мы друг друга знали. А здесь, в Национальном теннисном центре, много хороших спаррингов. Это важно, я также буду искать таких на мой следующий проект. У меня уже была ситуация, когда я обозначил спонсорам, что нужно. Но когда приехали игроки, ничего не было сделано, и они уехали.

Сейчас я хочу сам принимать решения и обеспечивать хороших тренеров, хороший сервис и ту систему, которую я хочу. Хочу, чтобы тренеры что-то привносили, но при этом мы все шли одной дорогой. У меня большой опыт, и я хочу помогать игрокам. Когда они талантливые, но стоят 200–300-ми, мало кто придёт и будет помогать. С игроком топ-20 уже все хотят работать, а я хочу реально помогать игроку на подходе к топ-уровню. Вот Аня Блинкова сейчас топ-60, я хочу ей помочь войти в топ-30-40», — цитирует Платеника «Теннис в России».



В настоящее время 21-летняя Блинкова является 61-й ракеткой мира. В текущем сезоне она выиграла лишь три матча из девяти проведённых. В одном из них она обыграла восьмую ракетку мира Белинду Бенчич.