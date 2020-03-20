Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Баутиста-Агут: решение о переносе «РГ» не стоило принимать без консультаций с игроками

Баутиста-Агут: решение о переносе «РГ» не стоило принимать без консультаций с игроками
Теннис / WTA 0

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал решение организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису перенести турнир с мая на конец сентября. Решение связано с пандемией коронавируса. Из-за переноса US Open и «Ролан Гаррос» будут проходить с разницей всего в неделю.

«Я не понимаю решение о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь. Я не думаю, что это лучшее время. Турнир будет проходить сразу после US Open. Нам нужно будет сменить покрытие, на отдых будет совсем мало времени. Да ещё и играть надо по пять сетов. К тому же мне не кажется, что такие решения стоит принимать без консультаций с игроками», — цитирует испанского теннисиста UbiTennis.

Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария) и Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). Также в это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.

«Странное решение». Организаторы «Ролан Гаррос» растаскивают сезон на куски
Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020