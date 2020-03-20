Баутиста-Агут: решение о переносе «РГ» не стоило принимать без консультаций с игроками

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал решение организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису перенести турнир с мая на конец сентября. Решение связано с пандемией коронавируса. Из-за переноса US Open и «Ролан Гаррос» будут проходить с разницей всего в неделю.
«Я не понимаю решение о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь. Я не думаю, что это лучшее время. Турнир будет проходить сразу после US Open. Нам нужно будет сменить покрытие, на отдых будет совсем мало времени. Да ещё и играть надо по пять сетов. К тому же мне не кажется, что такие решения стоит принимать без консультаций с игроками», — цитирует испанского теннисиста UbiTennis.
Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария) и Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). Также в это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.
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