«И не говори, что не приближал». Болельщики оценили фото Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась новой фотографией на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в "инстаграме" Элины Свитолиной.

Спортсменка поддержала популярный тренд и призвала болельщиков тренироваться дома из-за угрозы распространения коронавируса. Однако внимание поклонников Свитолиной привлекла именно эффектная фотография теннисистки. «И не говори, что не приближал», – говорится в одном из комментариев в публикации.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс.

Ранее Свитолина вместе с бойфрендом Гаэлем Монфисом поделились забавным видео про коронавирус.