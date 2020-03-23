Надаль обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в своём «твиттере» видеообращение в связи с эпидемией коронавируса.

«Я хотел бы обратиться с благодарностью к врачам, медсёстрам и всем медицинским работникам, которые защищают нас, полицейским, армии и всем, кто позволяет нам чувствовать себя в безопасности. У них больше всего шансов столкнуться с вирусом, они наши герои. Я хочу высказать своё признание и поблагодарить вас всех.



Сложно подобрать слова в такое тяжёлое время, я могу лишь сказать, что сочувствую всем, чьи семьи столкнулись с заражением или смертью близкого из-за коронавируса. Выскажите им слова поддержки.



Даже в тяжёлые времена есть позитивные моменты. Мы показываем, насколько едины, многие компании поддерживают население, жители городов объединяются. Оставайтесь дома, соблюдайте все необходимые меры предосторожности, чтобы справиться с пандемией как можно скорее», – сказал Надаль.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс.

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