Суарес-Наварро: возможно, завершу карьеру после турнира в Мадриде в 2021 году

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, объявившая, что завершит карьеру после 2020 года, поделилась планами на будущее. Спортсменка не исключила, что проведёт заключительный матч уже в 2021 году из-за того, что соревнования были приостановлены из-за коронавируса.
«Если тенниса в 2020 году не будет, возможно, я завершу карьеру после турнира в Мадриде в 2021 году.
Жаль, что турниры отменили. Но сейчас нужно отдать приоритет безопасности, поддерживать медицинскую систему и следовать правилам карантина. Думайте о своём здоровье и оставайтесь дома», — приводит слова испанки Marca.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс.
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