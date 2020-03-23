Суарес-Наварро: возможно, завершу карьеру после турнира в Мадриде в 2021 году

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, объявившая, что завершит карьеру после 2020 года, поделилась планами на будущее. Спортсменка не исключила, что проведёт заключительный матч уже в 2021 году из-за того, что соревнования были приостановлены из-за коронавируса.

«Если тенниса в 2020 году не будет, возможно, я завершу карьеру после турнира в Мадриде в 2021 году.

Жаль, что турниры отменили. Но сейчас нужно отдать приоритет безопасности, поддерживать медицинскую систему и следовать правилам карантина. Думайте о своём здоровье и оставайтесь дома», — приводит слова испанки Marca.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс.