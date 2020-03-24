Беременная Радваньска сыграла в теннис через диванные подушки во время карантина
Бывшая вторая ракетка мира полька Агнешка Радваньска опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором она играет в теннис дома, используя вместо сетки диванные подушки.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
На данный момент из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня.
Радваньска является победительницей 20 турниров WTA в одиночном разряде. В 2012 году спортсменка заняла вторую строчку в рейтинге WTA. Радваньска объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2018 года, причиной послужила хроническая травма стопы.
В июле 2017 года Радваньска вышла замуж за теннисиста Давида Целта. В январе 2020 года спортсменка сообщила, что беременна.
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