«Похоже, ногами я играю лучше, чем руками». Соуза принял участие в популярном челлендже
Португальский теннисист Жоау Соуза принял участие в популярном челлендже с туалетной бумагой.
«Похоже, я играю ногами лучше, чем руками», – написал Соуза в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено до 7 июня.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.
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