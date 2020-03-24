«Похоже, ногами я играю лучше, чем руками». Соуза принял участие в популярном челлендже

Португальский теннисист Жоау Соуза принял участие в популярном челлендже с туалетной бумагой.

«Похоже, я играю ногами лучше, чем руками», – написал Соуза в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено до 7 июня.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.