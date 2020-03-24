«Горжусь моей страной». Кузнецова отреагировала на помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, чемпионка US Open 2004 года и победительница «Ролан Гаррос» 2009 года, прокомментировала помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии.

«Я горжусь моей страной и очень люблю Италию», – написала Кузнецова на своей странице в "Инстаграме".

Посмотреть фото можно в официальном "инстаграме" Светланы Кузнецовой.

Из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.