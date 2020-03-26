На следующей неделе в Англии обсудят возможность проведения Уимблдона в 2020 году

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), на кортах которого проводится Уимблдон, проведёно экстренное заседание, на котором будет обсуждена возможность проведения соревнований в 2020 году.
«В настоящее время, исходя из рекомендаций, которые мы получили от органов общественного здравоохранения, становится ясно, что мы имеем очень маленькое окно, доступное нам для проведения турнира. Нельзя забывать и о характере поверхности, на котором идут игры.
Всё это позволяет предположить, что проведение Уимблдона в 2020 году не обходится без значительного риска и трудностей. Игра при пустых трибунах исключена», — говорится в сообщении пресс-службы AELTC.
18 марта, Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.
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