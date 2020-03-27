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Анна Татишвили завершила карьеру. В прошлом году её лишили призовых за «Ролан Гаррос»

Анна Татишвили завершила карьеру. В прошлом году её лишили призовых за «Ролан Гаррос»
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка грузинского происхождения Анна Татишвили объявила о завершении профессиональных выступлений в возрасте

«К сожалению, постоянные травмы не дают мне больше играть. Как оказалось, профессиональный теннис является борьбой не только на корте. В равной степени приходится бороться и с травмами. Может, даже и в большей», — написала Татишвили в своём «твиттере».

В 2019 году Анна стала участницей крупного скандала. Организаторы Открытого чемпионата Франции приняли решение лишить её призовых за первый круг соревнований. Причиной стало то, что теннисистка, якобы, без борьбы проиграла Марие Саккари из Греции (0:6, 1:6). После апелляции со стороны теннисистки полагающиеся $ 51 520 вернулись на её банковский счёт.

29-летняя Татишвили выступает за США с 2014 года. Её лучшим результатом на мэйджорах стал выход в четвёртый круг US Open 2012 года. Наивысшей позицией в рейтинге WTA стало 50-е место.

Отдавай все деньги, Анна! Исторический скандал на «Ролан Гаррос»
У проигравшей девушки отобрали все призовые деньги. Так организаторы вынуждают слабых игроков отдавать свои места в турнире за полцены.
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