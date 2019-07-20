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Татишвили вернули призовые за первый круг «Ролан Гаррос»

Татишвили вернули призовые за первый круг «Ролан Гаррос»
Теннис / WTA 0

Решение Международной федерации тенниса о лишении теннисистки из США Анны Татишвили всех призовых за первый круг «Ролан Гаррос» отменено.

«Совет «Больших шлемов» отменил санкции, применённые ко мне на «Ролан Гаррос» — 2019. Они признали, что я играла «профессионально от первого до последнего розыгрыша», и вернут мне все заработанные на турнире призовые деньги. Благодарна всем, кто помогал мне и поддерживал. Очень рада, что вопрос с моим выступлением во Франции решён и я могу двигаться дальше. Здорово вновь вернуться к соревнованиям», – написала Татишвили на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Международная федерация тенниса посчитала, что Татишвили не оказывала должного сопротивления сопернице по матчу первого круга «Ролан Гаррос". Татишвили уступила Марии Саккари из Греции за 55 минут со счётом 0:6, 1:6 и её лишили 46 тысяч евро призовых, после чего теннисистка подала апелляцию на 40 страницах.

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