371-я ракетка мира написала петицию, призвав оказать финансовую помощь теннисистам

Грузинская теннисистка Софья Шапатава призвала ITF, WTA и ATP оказать финансовую помощь низкорейтинговым игрокам. Спортсменка написала соответствующую петицию на сайте Change.org. В настоящее время Шапатава занимает 371-е место в рейтинге WTA.
По словам Шапатавы, из-за приостановки турниров в связи с пандемией коронавируса игроки потеряли средства для существования.
«У игроков с низким рейтингом нет сбережений. Обычно они зарабатывают с помощью тренерства, играют матчи за клубы. Но сейчас таких дополнительных доходов нет, границы закрыты. Нам никто не помогает.
Нет, я не боюсь, что буду голодать. Но нам регулярно присылают счета, их надо оплачивать. А если остаёшься без дохода несколько месяцев, делать это очень трудно.
Кто-то должен взять ответственность за игроков. Мы, по сути, являемся наёмными работниками. Нам и так платят мало, но хотя бы в кризис нам надо оказать поддержку.
С помощью петиции я хочу, чтобы нас услышали. Я понимаю, что сейчас в мире есть и более важные проблемы. Но даже большие проблемы не отменяют все остальные, которые поменьше», — приводит слова грузинки The Guardian.
- 27 марта 2020
-
13:36
-
12:45
-
12:02
-
11:00
-
10:31
-
09:26
-
01:05
- 26 марта 2020
-
23:02
-
21:27
-
20:27
-
16:32
-
16:05
-
15:46
-
13:22
-
12:06
-
10:02
-
09:30
-
00:43
- 25 марта 2020
-
22:06
-
21:00
-
17:45
-
16:47
-
16:33
-
15:40
-
14:30
-
12:36
-
11:28
-
10:37
-
09:53
-
09:41
-
07:00
- 24 марта 2020
-
23:06
-
21:17
-
21:06
-
20:35