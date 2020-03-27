371-я ракетка мира написала петицию, призвав оказать финансовую помощь теннисистам

Грузинская теннисистка Софья Шапатава призвала ITF, WTA и ATP оказать финансовую помощь низкорейтинговым игрокам. Спортсменка написала соответствующую петицию на сайте Change.org. В настоящее время Шапатава занимает 371-е место в рейтинге WTA.

По словам Шапатавы, из-за приостановки турниров в связи с пандемией коронавируса игроки потеряли средства для существования.

«У игроков с низким рейтингом нет сбережений. Обычно они зарабатывают с помощью тренерства, играют матчи за клубы. Но сейчас таких дополнительных доходов нет, границы закрыты. Нам никто не помогает.

Нет, я не боюсь, что буду голодать. Но нам регулярно присылают счета, их надо оплачивать. А если остаёшься без дохода несколько месяцев, делать это очень трудно.

Кто-то должен взять ответственность за игроков. Мы, по сути, являемся наёмными работниками. Нам и так платят мало, но хотя бы в кризис нам надо оказать поддержку.

С помощью петиции я хочу, чтобы нас услышали. Я понимаю, что сейчас в мире есть и более важные проблемы. Но даже большие проблемы не отменяют все остальные, которые поменьше», — приводит слова грузинки The Guardian.