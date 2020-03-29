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Андрееску: перед US Open 2019 один парень поставил $ 10 тыс. на моё чемпионство

Андрееску: перед US Open 2019 один парень поставил $ 10 тыс. на моё чемпионство
Теннис / WTA 0

Шестая ракетка мира из Канады Бьянка Андрееску рассказала о забавном случае во время US Open 2019.

«Это можно назвать самой забавной встречей с болельщиком. Парень смотрел каждый мой матч на том турнире. Ещё в начале US Open он сказал, что поставил $ 10 тысяч на мою победу. Когда он пришёл на финал, то признался в любви и предложил выйти за него замуж», — рассказала Андрееску в интервью Tennis Channel.

Напомним, победа Андрееску на Открытом чемпионате США 2019 года стала сенсационной. В финальном матче она обыграла американку Серену Уильямс — 6:3, 7:5. В 2019 году 19-летняя канадка провела 55 матчей и проиграла только в семи из них. В начале сезона она не входила даже в топ-100 рейтинга WTA.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2019, суббота. 23:20 МСК
Бьянка Андрееску
15
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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