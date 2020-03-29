Андрееску: перед US Open 2019 один парень поставил $ 10 тыс. на моё чемпионство

Шестая ракетка мира из Канады Бьянка Андрееску рассказала о забавном случае во время US Open 2019.



«Это можно назвать самой забавной встречей с болельщиком. Парень смотрел каждый мой матч на том турнире. Ещё в начале US Open он сказал, что поставил $ 10 тысяч на мою победу. Когда он пришёл на финал, то признался в любви и предложил выйти за него замуж», — рассказала Андрееску в интервью Tennis Channel.



Напомним, победа Андрееску на Открытом чемпионате США 2019 года стала сенсационной. В финальном матче она обыграла американку Серену Уильямс — 6:3, 7:5. В 2019 году 19-летняя канадка провела 55 матчей и проиграла только в семи из них. В начале сезона она не входила даже в топ-100 рейтинга WTA.