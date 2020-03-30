Раонич: во время самоизоляции много читаю, убираю все гаджеты в сторону

Канадский теннисист Милош Раонич призвал всех соблюдать правила карантина и самоизоляции, связанные с пандемией коронавируса. Раонич напомнил болельщикам о необходимости оставаться дома.
«Главное — уважать то, о чём нас просят власти. Необходимо оставаться дома. Всё это направлено на сохранение здоровья.
Мы должны думать о близких и соотечественниках. Вирус распространяется быстро. Эффект может быть серьёзным и долгосрочным. Нам нужно понимать всю серьёзность ситуации. Думаю, подобные вещи происходят раз в жизни. Они меняют привычный уклад.
Я много читаю. Убираю все гаджеты, чтобы сосредоточиться на чтении. И это захватывает больше, чем ТВ. Ведь при просмотре ТВ можно заглянуть в телефон или отвлечься на что-то. Когда находишься с книгой в руках, всё иначе. Откладываешь всё в сторону, требуется полная концентрация.
Пытался играть в компьютерные игры. До этого не пробовал 3–4 года, но решил убить немного времени. Попробовал, но не думаю, что буду продолжать», — цитирует Раонича пресс-служба ATP.
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