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«Нет вакцины — нет тенниса». Экс первая ракетка мира Моресмо призвала завершить сезон

«Нет вакцины — нет тенниса». Экс первая ракетка мира Моресмо призвала завершить сезон
Теннис 0

Бывшая первая ракетка мира француженка Амели Моресмо призвала завершить нынешний теннисный сезон, который в настоящий момент приостановлен до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

«Я думаю, нам нужно подвести черту под теннисным сезоном-2019/2020. Международный розыгрыш – это игроки из всех стран и их менеджмент, зрители и люди из всех уголков мира, благодаря которым турниры живут. Нет вакцины – нет тенниса», – написала Моресмо в своём «твиттере».

Открытый чемпионат Франции был перенесён на конец сентября. Ранее сообщалось, что в среду организаторы Уимблдона официально объявят об отмене турнира.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

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