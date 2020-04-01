Дж. Маррей: все ждут отмены Уимблдона

Британский теннисист Джейми Маррей поделился мнением о ситуации с проведением Уимблдона. Пока даты проведения турнира не подтверждены, учитывая пандемию коронавируса. Предполагается, что решение будет принято в ближайшее время. Турнир должен стартовать 29 июня.
«Отмена турнира? Думаю, все сейчас ждут именно этого. Даже невзирая на то, что Уимблдон — крупный турнир, будет сложно провести его в другие даты. На них ведь будут забронированы уже другие соревнования. К тому же вопрос и в естественном освещении, которое принято на турнире. Некоторые матчи играются и до 9-10 часов вечера», — приводит слова Маррея BBC.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.
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