Селиваненко — об отмене Уимблдона: логично. Невозможно провести турнир в таких условиях

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на решение организаторов Уимблдона об отмене предстоящего розыгрыша старейшего турнира планеты.
«Слово «поторопились» в отношении отмены Уимблдона неуместно. Англичане выверяют каждый свой шаг, и решение об отмене абсолютно логичное. Дело не только в том, как ситуация обстоит на данный момент и будет обстоять с распространением, но и в том, что существуют ограничения на передвижения. Хорошо провести турнир в такой обстановке невозможно. И вообще, Уимблдон — это символ тенниса.
На самом деле теннису сейчас сложнее, чем любому другому виду спорта. Чемпионаты внутри стран можно возобновлять вместе с тем, как ситуация улучшается. А с теннисом всё по-другому. В нашем виде спорта участвуют представители всех стран мира. И пока не будут сняты все ограничения, говорить о продолжении сезона вряд ли возможно. Повторюсь, что решение не поспешное, а абсолютно взвешенное и рациональное. Уверен, что оно принято в координации Уимблдона со всеми другими международными ассоциациями, международной теннисной федерацией и самими игроками», — заявил Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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