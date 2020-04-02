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Касаткина: самое время потренировать трикшоты, как у Федерера

Касаткина: самое время потренировать трикшоты, как у Федерера
Теннис / ATP 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина, вдохновлённая видео от 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, показала, как на тренировках в Барселоне обыгрывает удар между ног.

«Самое время потренировать трикшоты, как у Роджера Федерера (с некоторыми доработками)», — написала Касаткина на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время Дарья является 66-й ракеткой мира. В 2020 году 22-летняя уроженка Тольятти провела 16 официальных матчей, в которых сумела победить 9 раз. 2018 год Касаткина завершала в ранге 10-й ракетки мира.

Напомним, накануне стало известно об официальной отмене Уимблдона и продлении паузы в большом теннисе до 13 июля. Таким образом, не состоится весь травяной сезон 2020 года. Все теннисисты поддерживают физическую форму индивидуально.

Федерер тренирует свой знаменитый удар между ног в любую погоду
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