Касаткина: самое время потренировать трикшоты, как у Федерера

Российская теннисистка Дарья Касаткина, вдохновлённая видео от 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, показала, как на тренировках в Барселоне обыгрывает удар между ног.



«Самое время потренировать трикшоты, как у Роджера Федерера (с некоторыми доработками)», — написала Касаткина на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время Дарья является 66-й ракеткой мира. В 2020 году 22-летняя уроженка Тольятти провела 16 официальных матчей, в которых сумела победить 9 раз. 2018 год Касаткина завершала в ранге 10-й ракетки мира.



Напомним, накануне стало известно об официальной отмене Уимблдона и продлении паузы в большом теннисе до 13 июля. Таким образом, не состоится весь травяной сезон 2020 года. Все теннисисты поддерживают физическую форму индивидуально.