Хачанов — об отмене Уимблдона: здоровье каждого — главный приоритет

15-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов высказал разочарование отменой Уимблдонского турнира.

«Очень расстроен, что не придётся в этом году сыграть на Уимблдоне. Но здоровье каждого человека — главный приоритет», — написал Хачанов на своей странице в «Твиттере».

Фото доступно в «Твиттере» Карена Хачанова.

Напомним, о решении организаторов Уимблдона отменить турнир стало известно 1 апреля. Позже с совместным заявлением выступили АТР и WTA, заявив о продлении паузы в сезоне до 13 июля.



Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.