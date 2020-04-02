Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов — об отмене Уимблдона: здоровье каждого — главный приоритет

Хачанов — об отмене Уимблдона: здоровье каждого — главный приоритет
Теннис / Большой шлем 0

15-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов высказал разочарование отменой Уимблдонского турнира.

«Очень расстроен, что не придётся в этом году сыграть на Уимблдоне. Но здоровье каждого человека — главный приоритет», — написал Хачанов на своей странице в «Твиттере».

Фото доступно в «Твиттере» Карена Хачанова.

Напомним, о решении организаторов Уимблдона отменить турнир стало известно 1 апреля. Позже с совместным заявлением выступили АТР и WTA, заявив о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

Уимблдон-2020 официально отменён
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020