Дядя Надаля: отмена Уимблдона — большой удар для Федерера

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал отмену Уимблдона. Решение об отмене турнира «Большого шлема» было принято из-за пандемии коронавируса.

«Очевидно, что от переноса больше всего пострадают Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович. Больше всего ситуация повлияет на тех, у кого уходит время.

Думаю, отмена — большой удар для Федерера. Но он уже сказал правильные вещи, что сейчас нужно думать не о теннисе, а о здоровье и безопасности», — цитирует Надаля Marca.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тыс.