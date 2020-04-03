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Пятая ракетка Германии ждёт второго ребёнка. Она планирует вернуться в тур

Пятая ракетка Германии ждёт второго ребёнка. Она планирует вернуться в тур
Теннис / WTA 0

Немецкая теннисистка Татьяна Мария сообщила о беременности. 32-летняя спортсменка ожидает второго ребёнка, сообщает официальный сайт WTA. Мария рассчитывает вернуться в теннис после родов.

Напомним, в конце 2013 года Татьяна родила первенца. Её мужем является бывший французский теннисист Шарль-Эдуар Мария.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Все официальный теннисные турниры отложены до 13 июля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.

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