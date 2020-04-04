Британская федерация тенниса направила $ 25 млн на поддержку национальных спортсменов

Ассоциация тенниса Великобритании (LTA) объявила о финансовой помощи национальным спортсменам. Как сообщает официальный сайт организации, вложения направлены на то, чтобы британский теннис безболезненно преодолел кризис, связанный с пандемией коронавируса.



Финансы будут направлены тем, кто из-за распространения коронавируса лишился большей части дохода. В список этих людей входят не только работники различных теннисных клубов, но и профессиональные игроки и тренеры.



Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.