Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Британская федерация тенниса направила $ 25 млн на поддержку национальных спортсменов

Британская федерация тенниса направила $ 25 млн на поддержку национальных спортсменов
Теннис 0

Ассоциация тенниса Великобритании (LTA) объявила о финансовой помощи национальным спортсменам. Как сообщает официальный сайт организации, вложения направлены на то, чтобы британский теннис безболезненно преодолел кризис, связанный с пандемией коронавируса.

Финансы будут направлены тем, кто из-за распространения коронавируса лишился большей части дохода. В список этих людей входят не только работники различных теннисных клубов, но и профессиональные игроки и тренеры.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020