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На втором по величине корте US Open начали фасовать еду для жителей Нью-Йорка

На втором по величине корте US Open начали фасовать еду для жителей Нью-Йорка
Теннис / WTA 0

Известная американская теннисистка, победительница 39 турниров «Большого шлема» в парном и одиночном разрядах Билли Джин Кинг сообщила подробности переоборудования Национального теннисного центра США во временный госпиталь на 350 мест.

«Это стадион Армстронга Национального теннисного центра. Остальные части центра станут больницей, а этот корт — центром приготовления и распределения еды, где героические люди будут фасовать до 25 000 наборов в день. В каждом наборе будет двухдневный паёк для пациентов, рабочих и детей», — написала Билли Джин Кинг в своём «твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 225 тыс.

Ранее Билли Джин Кинг показала, как тренируется дома в условиях самоизоляции.

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