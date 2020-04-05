Возняцки показала, как одновременно делать много дел, соблюдая самоизоляцию

Экс первая ракетка мира Каролина Возняцки опубликовала видео, в котором показала, как можно одновременно заниматься несколькими делами, а заодно обезопасить себя в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Датчанка надела тренировочный костюм задом наперёд таким образом, что перед её лицом оказался капюшон, который Возняцки заполнила попкорном. Через шею она перекинула кроссовки, которые соединила шнурками. В получившуюся подставку Каролина поставила по ёмкости с напитками, которые можно пить через трубочки. Таким образом, Возняцки может есть попкорн одними губами и записать его, не касаясь руками. Одновременно спортсменка разговаривает с собеседником, печатая что-то в телефоне.
Видео доступно на «Чемпионате».
Возняцки завершила карьеру в 29 лет, выиграв турнир Australian Open в одиночном разряде и 33 титула WTA.
- 5 апреля 2020
-
22:01
-
20:03
-
18:01
-
13:05
-
11:36
-
10:49
-
10:20
-
01:30
-
00:16
- 4 апреля 2020
-
22:27
-
20:29
-
20:00
-
17:55
-
16:22
-
15:29
-
14:23
-
12:46
-
10:20
-
10:00
-
09:42
-
03:36
-
00:06
- 3 апреля 2020
-
21:01
-
20:06
-
19:44
-
17:00
-
15:43
-
15:31
-
14:54
-
14:13
-
12:44
-
11:51
-
10:55
-
09:42
-
09:29