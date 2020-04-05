Возняцки показала, как одновременно делать много дел, соблюдая самоизоляцию

Экс первая ракетка мира Каролина Возняцки опубликовала видео, в котором показала, как можно одновременно заниматься несколькими делами, а заодно обезопасить себя в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.



Датчанка надела тренировочный костюм задом наперёд таким образом, что перед её лицом оказался капюшон, который Возняцки заполнила попкорном. Через шею она перекинула кроссовки, которые соединила шнурками. В получившуюся подставку Каролина поставила по ёмкости с напитками, которые можно пить через трубочки. Таким образом, Возняцки может есть попкорн одними губами и записать его, не касаясь руками. Одновременно спортсменка разговаривает с собеседником, печатая что-то в телефоне.

Видео доступно на «Чемпионате».

Возняцки завершила карьеру в 29 лет, выиграв турнир Australian Open в одиночном разряде и 33 титула WTA.