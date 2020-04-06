Победительница US Open Сабатини: сомневаюсь, что теннис вернётся в этом году

Экс третья ракетка мира из Аргентины Габриэла Сабатини прокомментировала приостановку проведения теннисных турниров из-за пандемии коронавируса.
«Я думаю, в ближайшие месяцы будет очень сложно провести какое-либо спортивное мероприятие. Сомневаюсь, что теннис вернётся в этом году. Сложно думать о том, что может случиться в будущем. Нужно избегать массовых скоплений людей, именно это случается на спортивных мероприятиях. Никто не знает, когда всё это закончится, сейчас мы не можем думать о будущем», – приводит слова Сабатини Times of India.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.
Габриэла Сабатини является победительницей US Open — 1990. Год спустя она дошла до финала Уимблдона. Лучшими результатами на Australian Open и на «Ролан Гаррос» для Сабатини являются выходы в полуфинал.
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