Синнер призвал Федерера не завершать карьеру, пока они не сыграют с ним на Уимблдоне

Итальянский теннисист Янник Синнер призвал швейцарца Роджера Федерера не завершать карьеру, пока он не сыграет на Уимблдоне в следующем году. Турнир «Большого шлема» был отменён из-за угрозы коронавируса. Синнер, комментируя отмену соревнований, выразил надежду, что ещё успеет сыграть в Англии с Федерером.
«Я всегда мечтал, чтобы победить Роджера Федерера на Уимблдоне. Надеюсь, что мне удастся сыграть там на центральном корте однажды. Впрочем, мне ещё предстоит выяснить, чего я стою на траве.
Я направляю послание Роджеру: «Сыграй ещё один год. Возможно, наш матч отложен на 12 месяцев», — цитирует Синнера Gazzetta dello Sport.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.
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