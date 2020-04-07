Смотритель кортов Уимблдона объяснил, почему турнир нельзя было перенести на конец лета

Нил Стабли, главный смотритель кортов Уимблдона, который был отменён из-за пандемии коронавируса, рассказал, почему турнир нельзя было перенести на конец лета.

«Один из плюсов моей работы – я могу представлять её всему миру каждый год. Когда все глаза направлены на центральный корт в первый день соревнований, это всегда волнительный момент.



В конце лета солнце опускается ниже, точка росы наступает раньше и корт становится скользким. Окно, в которое можно играть, сокращается с обеих сторон. Конечно, хотелось бы перенести турнир на конец лета или начало осени, но это невозможно.



К тому же Кубок Дэвиса начнётся в сентябре. Только у них играют до пяти часов вечера, а у нас – до девяти часов каждый день. Провести 670 матчей за 13 дней тяжело даже летом, не говоря о других временах года», – приводит слова Стабли Tennis World USA.

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