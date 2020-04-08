Возняцки объявила о переносе прощального матча, в котором она сыграет с С. Уильямс

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки сообщила, что её прощальный матч с американкой Сереной Уильямс будет перенесён на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.
«Всем привет! Мне грустно об этом сообщать, но мой прощальный матч с Сереной Уильямс был отложен. Безопасность и здоровье каждого является приоритетом. Мы переносим матч на более позднее время.
Сообщим дату, как только она будет подтверждена. Если вы уже приобрели билет на матч, он будет действовать в любом случае. А пока берегите себя, спасибо за вашу поддержку!» — написала Возняцки в «Инстаграме».
Изначально планировалось, что прощальный матч Возняцки состоится в Копенгагене (Дания) 18 мая.
По состоянию на 8 апреля коронавирусом в мире заразились более 1,4 млн человек. Умерло более 82 тыс. заразившихся, ещё около 302 тыс. выздоровело.
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