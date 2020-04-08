Джокович принял челлендж Федерера. Видео

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принял челлендж, который ему передал швейцарец Роджер Федерер. Ранее Федерер опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором он, вплотную стоя у стены, отбивал мячик ракеткой.
Упражнение Федерер выполнил, надев шляпу. Но Джокович решил не использовать головной убор.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 8 апреля коронавирусом в мире заразилось более 1,4 млн человек. Умерло более 82 тыс. заразившихся, ещё около 302 тыс. выздоровело.
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