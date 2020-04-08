Федерер отреагировал на то, как Джокович выполнил его челлендж
Швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на видеоролик, который выложил у себя серб Новак Джокович. Ранее Федерер запустил новый челлендж, предложив всем отбивать мяч от стенки, находясь к ней вплотную. Вскоре Джокович опубликовал видео, на котором выполняет упражнение.
«Ты неоднократно побеждал меня с помощью этого удара! Я не думаю, что тебе ещё нужны какие-либо советы», — написал Федерер в «сториз», опубликовав видео Джоковича.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
«Выбирайте шляпу с умом». Роджер Федерер запустил новый челлендж
Читайте также
- 8 апреля 2020
-
13:43
-
12:29
-
10:18
-
09:27
-
09:13
-
00:22
- 7 апреля 2020
-
22:45
-
18:46
-
16:41
-
15:53
-
15:50
-
15:19
-
14:58
-
14:40
-
13:25
-
11:53
-
10:50
-
09:56
-
09:36
-
02:49
-
00:52
- 6 апреля 2020
-
23:56
-
21:58
-
19:52
-
18:40
-
18:11
-
18:11
-
17:14
-
16:37
-
15:19
-
14:48
-
14:16
-
13:50
-
12:46
-
11:44
Партнерский контент