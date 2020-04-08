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Федерер отреагировал на то, как Джокович выполнил его челлендж

Федерер отреагировал на то, как Джокович выполнил его челлендж
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на видеоролик, который выложил у себя серб Новак Джокович. Ранее Федерер запустил новый челлендж, предложив всем отбивать мяч от стенки, находясь к ней вплотную. Вскоре Джокович опубликовал видео, на котором выполняет упражнение.

«Ты неоднократно побеждал меня с помощью этого удара! Я не думаю, что тебе ещё нужны какие-либо советы», — написал Федерер в «сториз», опубликовав видео Джоковича.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

«Выбирайте шляпу с умом». Роджер Федерер запустил новый челлендж
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