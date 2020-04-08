Шамиль Тарпищев: Кубок Кремля будет перенесён

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о судьбе Кубка Кремля. Московский турнир запланирован на 19-25 октября.



«Кубок Кремля наверняка будет переноситься дальше по календарю. Но пока подготовка к нему идёт в штатном режиме. Тут мы больше зависим от международных федераций, потому что они будут сокращать календарь, скорее всего. Мы зависим от пути, который выберут Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF)», — цитирует Тарпищева ТАСС.



Действующими чемпионами соревнований «ВТБ Кубок Кремля» являются Андрей Рублёв и Белинда Бенчич.



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 305 тыс. человек.