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Шамиль Тарпищев: Кубок Кремля будет перенесён

Шамиль Тарпищев: Кубок Кремля будет перенесён
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о судьбе Кубка Кремля. Московский турнир запланирован на 19-25 октября.

«Кубок Кремля наверняка будет переноситься дальше по календарю. Но пока подготовка к нему идёт в штатном режиме. Тут мы больше зависим от международных федераций, потому что они будут сокращать календарь, скорее всего. Мы зависим от пути, который выберут Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF)», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Действующими чемпионами соревнований «ВТБ Кубок Кремля» являются Андрей Рублёв и Белинда Бенчич.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 305 тыс. человек.

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