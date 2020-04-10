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Соседи сыграли в балконный теннис через перегородку. Видео

Соседи сыграли в балконный теннис через перегородку. Видео
Теннис / ATP 0

Так называемый балконный теннис продолжает набирать обороты. В интернете появился очередной видеоролик, герои которого сыграли в новую разновидность тенниса, ставшую популярной из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тысяч человек.

Из-за пандемии коронавируса многие спортсмены находятся на вынужденной самоизоляции. Практически все крупные турниры были отменены или перенесены. Теннисных турниров не будет как минимум до лета.

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