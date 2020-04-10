Соседи сыграли в балконный теннис через перегородку. Видео
Так называемый балконный теннис продолжает набирать обороты. В интернете появился очередной видеоролик, герои которого сыграли в новую разновидность тенниса, ставшую популярной из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тысяч человек.
Из-за пандемии коронавируса многие спортсмены находятся на вынужденной самоизоляции. Практически все крупные турниры были отменены или перенесены. Теннисных турниров не будет как минимум до лета.
Домашний теннис. Надаль и Джокович нашли способ поддержать форму во время карантина
Диванные подушки, сушилка для белья, детская коляска и даже кабриолет – звёзды придумали новую замену теннисной сетке, пока закрыты корты.
Читайте также
- 10 апреля 2020
-
11:51
-
11:09
-
10:25
- 9 апреля 2020
-
23:46
-
21:21
-
18:43
-
17:28
-
17:03
-
16:37
-
14:31
-
13:08
-
10:50
-
09:43
-
00:58
- 8 апреля 2020
-
23:53
-
20:09
-
18:20
-
15:31
-
15:28
-
14:44
-
13:43
-
12:29
-
10:18
-
09:27
-
09:13
-
00:22
- 7 апреля 2020
-
22:45
-
18:46
-
16:41
-
15:53
-
15:50
-
15:19
-
14:58
-
14:40
-
13:25
Партнерский контент